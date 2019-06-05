Нефть делает «робкие попытки» восстановления

Москва, , 09:56 — REGNUM Нефть марки Brent 4 июня смогла немного реабилитироваться и закрыться в плюсе после пяти дней падения. Котировки, обновив ранее минимумы в районе $60,20 за баррель, закрылись вблизи $61,50, где и консолидируются на утренних торгах 5 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Давление на Brent несколько ослабло благодаря близости к психологической отметке $60, для пробоя которой медведям может потребоваться дополнительный стимул. Также рынок ощутил улучшение настроений инвесторов на мировых финансовых площадках.

Там опасения за мировую экономику из-за торговых войн уступили место растущим ожиданиям смягчения политики Центробанков. К слову, вчерашнее выступление Пауэлла носило более голубиный тон, чем ожидалось, и оказало дополнительное давление на доллар», — пояснил эксперт.

Между тем отраслевая статистика разочаровала. Американский институт нефти сообщил о неожиданном увеличении запасов сырой нефти на 3,5 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов увеличились на 2,7 млн и 6,31 млн баррелей соответственно. Цифры ограничивают потенциал восстановления котировок в преддверии публикации официального отчета минэнерго США.

«Впрочем, если цифры будут более благоприятными, а добыча не поставит новый рекорд, это может ценам продвинуться выше, хотя основной тон и далее будут задавать общие настроения на мировых площадках», — полагает Николаев.

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