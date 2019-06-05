Продажи новых автомобилей Haval в России выросли почти в 2,5 раза

Москва, , 09:53 — REGNUM По итогам мая 2019 года в России было продано почти 2,5 раза больше новых китайских автомобилей Haval, чем в мае прошлого года. Об этом 5 июня сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Всего за месяц в стране было продано 712 автомобилей китайского бренда. Из них 553 машины — это среднеразмерный кроссовер H6. Он остается самой востребованной моделью Haval в России.

Сообщается, что майские продажи Haval стали самыми большими с начала 2019 года. Они побили апрельский рекорд в 603 машины.

По информации автокомпании, модельная линейка Haval на российском рынке с 5 июня 2019 года дополнится интеллектуальным кроссовером Haval F7.

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