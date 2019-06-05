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В России утверждена новая стратегия экологической безопасности

Экономика

План реализации стратегии включает в себя 18 разделов

В России утверждена новая стратегия экологической безопасности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 5 июня 2019, 09:46 — REGNUM  В России утверждён план реализации Стратегии экологической безопасности до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на портале правительства РФ.

План включает в себя 18 разделов. Основной упор новой стратегии сделан на развитие системы эффективного обращения с отходами и их утилизацию.

В документе определены: приоритетные направления в сфере обеспечения экологической безопасности, план действий и срок их реализации, ответственные исполнители.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным общественной организации «Зелёный патруль», Свердловская область признана самым грязным регионом в России.

Ранее в сюжете: В России разработают стратегию экологической безопасности до 2025 года

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