В России утверждена новая стратегия экологической безопасности

Москва, 5 июня 2019, 09:46 — REGNUM В России утверждён план реализации Стратегии экологической безопасности до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на портале правительства РФ.
План включает в себя 18 разделов. Основной упор новой стратегии сделан на развитие системы эффективного обращения с отходами и их утилизацию.
В документе определены: приоритетные направления в сфере обеспечения экологической безопасности, план действий и срок их реализации, ответственные исполнители.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным общественной организации «Зелёный патруль», Свердловская область признана самым грязным регионом в России.
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