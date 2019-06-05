Amorepacific и TerraCycle подписали соглашение о сотрудничестве

Сеул, , 09:44 — REGNUM Представители южнокорейской компании Amorepacific и американской компании TerraCycle подписали соглашение о сотрудничестве в сфере переработки пластмассовых изделий. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание соглашение состоялось в штаб-квартире Amorepacific 3 июня.

Согласно трехлетнему соглашению, компания TerraCycle ежегодно будет перерабатывать до 100 тонн пластиковых изделий.

«Пластик — мировая проблема, требующая решения. Благодаря сотрудничеству с TerraCycle мы сможем внести вклад в создание прекрасной Земли», — сообщили представители компании.

Известно, что с 2003 по 2018 года объем собранных в рамках кампании по переработке пластиковых баночек от косметических средств составил 1 736 тонн.

TerraCycle — американская компания по переработке органических отходов. В настоящее время компания сотрудничает с представителями 21 стран мира, предоставляя услуги по утилизации различного мусора.