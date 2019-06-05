Среда, 5 Июня 2019 года
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Продажи новых автомобилей в Японии в мае выросли на 5%

Экономика

Без учета мини-каров с объёмом двигателя до 660 куб. см

Токио, 5 июня 2019, 09:33 — REGNUM  В мае 2019 года на авторынке Японии было реализовано 212 636 легковых машин, что на 5% больше, чем в мае 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что за период с января по май 2019 года реализация машин в Японии осталась на уровне 2018 года и составила около 1,3 млн единиц. Этот показатель на 0,1% меньше, чем было продано годом ранее. В данной статистике не были учтены мини-кары с объёмом двигателя до 660 куб. см.

Первое место в мае по продажам в Японии сохраняют автомобили компании Toyota. Их продажи выросли на 14,9% и составили 103 192 машины. Вторую строчку по объёму реализации занимает компания Honda с результатом 28 905 авто. На третьем месте машины Nissan. Их в мае купили 20 523 автолюбителя.

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