Гимнастический центр в Ульяновске построят в 2020 году – прокуратура против

Ульяновск, , 09:13 — REGNUM В Ульяновске разгорается скандал в связи со строительством Центра художественной гимнастики, который возводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина. Областная прокуратура выходит с иском в суд, требуя признать недействительным дополнительное соглашение о продлении контракта на год, то есть до конца 2020 года. Региональные власти ранее заявляли, что основные средства из федерального бюджета — а это 310 млн рублей при общей сумме контракта в 500 млн рублей — поступят в 2020 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Надзорное ведомство распространило информацию о том, что при исполнении государственного контракта на строительство Центра художественной гимнастики выявлены «грубые нарушения». Договор на исполнение работ был заключён между ФГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и коммерческой структурой в апреле 2017 года в рамках реализации национального проекта. Стоимость контракта составила 500 млн рублей, срок исполнения — до конца 2019 года.

«Вопреки требованиям закона, «Ульяновскоблстройзаказчик» оформил с контрагентом дополнительное соглашение, продлив срок исполнения контракта на один год. Указанные неправомерные действия повлекли грубое нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд», — говорят в региональной прокуратуре.

По данному факту ведомство направило в Арбитражный суд региона исковое заявление «о признании недействительным дополнительного соглашения».

Возведение объекта началось в 2017 году в Засвияжском районе Ульяновска по поручению президента России Владимира Путина. По информации минспорта области, на строительство спорткомплекса предусмотрено 501 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В ведомстве подчёркивают, что основная сумма — 310 млн рублей — поступит из федерального бюджета в 2020 году.

В 2019 году на проведение строительно-монтажных работ выделено 112,2 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. На данный момент построен монолитный каркас административно-бытового корпуса, установлены внутренние перегородки. На 30% осуществлен монтаж ограждающих конструкций залов. Сейчас ведутся работы по устройству кровли и ограждению стен панелями, пеноблоками и витражами.

Региональные власти отмечают, что «здание будет введено в эксплуатацию до конца следующего года, после чего будут осуществлены монтаж и установка спортивного оборудования».

Отметим, что 29 мая по поручению приволжского полпреда Игоря Комарова главный федеральный инспектор по Ульяновской области Сергей Валенков осмотрел ход строительства Центра художественной гимнастики, который возводится в рамках национального проекта «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

«Центр станет кузницей будущих чемпионов, одним из лучших спортивных объектов в Приволжском федеральном округе. Строительство находится под особым контролем, так как это один из самых крупных объектов в Ульяновской области как по объему строительства, так и по финансированию. Необходимо выполнить все запланированные на этот год работы качественно, без нарушений и замечаний», — сказал Сергей Валенков.