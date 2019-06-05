Посол КНР: Huawei никогда не угрожала национальной безопасности Канады

Оттава, , 09:01 — REGNUM Китайская компания Huawei никогда не представляла угрозы нацбезопасности Канады, заявил в эфире телеканала CTV посол Китая в Оттаве Лу Шае.

«Huawei работает в Канаде более 10 лет и никогда не представляла угрозы для национальной безопасности страны», — заявил посол.

По его словам, Оттава должна знать такую позицию и принять решение о внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G) с помощью оборудования Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-председатель канадской телекоммуникационной компании Rogers Communications Филип Линд заявил, что оборудование Huawei не должно использоваться при развертывании инфраструктуры 5G из-за угрозы безопасности.

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