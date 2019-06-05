Среда, 5 Июня 2019 года
09:15:15 МСК

Посол КНР: Huawei никогда не угрожала национальной безопасности Канады

Экономика

Huawei работает в Канаде более 10 лет

Оттава, 5 июня 2019, 09:01 — REGNUM  Китайская компания Huawei никогда не представляла угрозы нацбезопасности Канады, заявил в эфире телеканала CTV посол Китая в Оттаве Лу Шае.

«Huawei работает в Канаде более 10 лет и никогда не представляла угрозы для национальной безопасности страны», — заявил посол.

По его словам, Оттава должна знать такую позицию и принять решение о внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G) с помощью оборудования Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-председатель канадской телекоммуникационной компании Rogers Communications Филип Линд заявил, что оборудование Huawei не должно использоваться при развертывании инфраструктуры 5G из-за угрозы безопасности.

Читайте подробнее: Руководство канадской компании призвало отказаться от оборудования Huawei

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телекоммуникации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить