Президент Танзании встретится с предпринимателями

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:55 — REGNUM В пятницу, 7 июня, президент Танзании Джон Магуфули встретится с группой местных предпринимателей. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление администрации президента по делам областных и районных органов управления от 31 мая.

По информации издания, от каждого из 186 округов встречу посетят пять предпринимателей. Список приглашенных будет обсуждаться на уровне окружных администраций, сообщается в официальном заявлении властей. Встреча состоится в зале заседаний Киквете в Дар-эс-Саламе.

Министр торговли и промышленности Танзании Джозеф Какунда заявил, что основной целью встречи станет сбор жалоб предпринимателей. Заседание подобного формата с представителями малого бизнеса состоится в Танзании впервые.

Отмечается, что участие в мероприятии примут около 1 тыс. предпринимателей.