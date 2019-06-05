Управляющую компанию тракторного концерна дистанцировали от КТЗ

Чебоксары, , 08:44 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии вынес определение по делу о банкротстве управляющей компании концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) — общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления» (ККУ). Решением суда введено внешнее управление на полтора года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Примечательно, что ранее компания сменила название, из которого «выпало» название тракторного концерна.

28 мая Арбитражный суд республики вынес решение по делу о банкротстве общества, признав «факт неплатежеспособности».

"Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления» процедуру банкротства внешнее управление сроком на 18 месяцев до 28 ноября 2020 года. Процедуру наблюдения в обществе с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления» и полномочия временного управляющего Доронина Александра Павловича прекратить», — говорится, в частности, в определении суда.

Внешним управляющим назначен Игорь Овчинников, фиксированная сумма вознаграждения утверждена в размере 45 тыс. рублей. Кроме того, решением суда прекращены полномочия генерального директора общества Дмитрия Мельнова.

Отметим, что 6 мая 2019 года в ЕГРЮЛ внесены сведения об изменении наименования общества. Ранее оно называлось ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ККУ КТЗ), затем переименовано в ООО «Компания корпоративного управления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в отношении ККУ КТЗ было введено наблюдение, затем производство по делу откладывалось и было приостановлено. В апреле 2019 года в Москве на собрании кредиторов ККУ КТЗ отменили решение об обращении в суд с ходатайством о признании банкротом: кредиторы проголосовали за введение процедуры внешнего управления.

Напомним, концерн «Тракторные заводы» включает в себя несколько десятков предприятий и других юрлиц, в том числе гражданские заводы и оборонные предприятия в Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Проблемы начались после того, как КТЗ не смог выплатить задолженность по кредиту, выданному в 2010 году альянсом банков. По разным данным, общая сумма долга составляла от 70 до 120 млрд рублей.

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