Министр экономики возглавит делегацию Австрии на ПМЭФ-2019

Вена, , 08:39 — REGNUM Правительство Австрии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует 6 июня, будет представлять министр информационных технологий и экономического развития Элизабет Удольф-Штробль. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в посольстве РФ в Вене.

«В Вене принято решение о том, что австрийскую делегацию на ПМЭФ возглавит федеральный министр экономики Элизабет Удольф-Штробль», — сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Читайте также: Официальные лица США проигнорируют ПМЭФ-2019

Генсек ООН примет участие в Петербургском экономическом форуме

Он добавил, что глава ведомства «только вчера была приведена к присяге в составе переходного правительства во главе с канцлером Бригитте Бирляйн».

Посол уверен, что это «важный сигнал сохранения преемственности в развитии российско-австрийских отношений и реализации согласованных приоритетных совместных проектов сотрудничества».

https://www.facebook.com/RusBotschaftWien/photos/a.858828837469459/2497714496914210/

Также по теме: Некоторые страны опять пытаются испортить «атмосферу» ПМЭФ — Песков

Напомним, Петербургский международный экономический форум откроется 6 июня и завершится 8 июня. Ключевая тема форума в 2019 году — «Формируя повестку устойчивого развития». Центральным событием ПМЭФ-2019 станет пленарное заседание 7 июня, на котором выступят президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ-2018 посетили свыше 17 тысяч участников из 143 стран. В ходе форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей. Главными иностранными гостями в 2018 году стали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин готовится к Петербургскому форуму, рассказал Песков