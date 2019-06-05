Компания Samsung Electronics представила телевизоры QLED 8K в Индии

Нью-Дели, , 08:34 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics представила линейку телевизоров QLED 8K в Индии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 4 июня в торговом центре DLF Emporio Mall, расположенного в Нью-Дели, была представлена линейка телевизоров 2019 года, а именно линейка телевизоров QLED 8K с диагональю от 65 до 98 дюймов.

Известно, что южнокорейская компания планирует «подстроить» свои телевизоры под индийских потребителей, в частности оборудовать системой «Live Cast», позволяющей выводить видео на экран телевизоров со смартфонов, серверное хранилище «Home Cloud» и систему «Music System», позволяющую выводить на телевизор плэйлист.

Все эти функции будут внедрены во все телевизоры Smart TV, включая линейку телевизоров QLED 8K, продаваемых на территории Индии.

Компания Samsung Electronics занимает лидирующие позиции на индийском рынке телевизоров тринадцать лет подряд (с 2006 года). В 2019 году компания планирует расширить свое влияние на рынке телевизоров премиум-класса выпустив телевизоры QED 8K TV.