Туманные перспективы: в Оренбуржье массово сокращают работников

Оренбург, , 08:15 — REGNUM В Орске Оренбургской области на машиностроительном концерне «ОРМЕТО-ЮУМЗ» массово сокращают штат. Информация о количестве заводчан, получивших уведомление о сокращении, разнится. Как сообщает 56orb.ru, в учебном центре предприятия всем 2938 рабочим вручили документы о сокращении. Однако в Федерации профсоюзов Оренбуржья корреспонденту ИА REGNUM 5 июня сообщили, что точную цифру назвать не могут. Работники получают уведомления о сокращении и пишут заявления о продлении простоя до 31 августа.

В профсоюзной организации отметили, что перспективы сокращаемых заводчан пока туманны. Рабочие уволены, но на новую работу не приняты. Создано новое предприятие (ООО «Уралмаш — Горное Оборудование»), которое должно арендовать площадку на базе ОРМЕТО-ЮУМЗ. Ранее звучали обещания о погашении задолженности по зарплате с 10 июня за счет арендных расчетов. Однако пока положительной динамики решения этого вопроса не видно. Новое предприятие есть, но люди с машиностроительного концерна в него не переведены. Производство еще не запущено.

По состоянию на 5 июня задолженность по зарплате составляет чуть более 71 млн рублей. Полностью погашена зарплата за март только перед работниками, занятыми в производстве, руководящий состав получил за март только аванс. Задолженность работодателя по профсоюзным взносам составляет 688 тыс. рублей. Фактически взносы удерживаются с работников, но не перечисляются на счет первичной профсоюзной организации, парализуя ее работу по защите прав и представительству интересов трудового коллектива, сообщили в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Напомним, ОРМЕТО-ЮУМЗ находится в стадии банкротства и будет ликвидирован. Чиновники ранее сообщали о том, что в начале лета планируется запуск производства конвертера для ЕВРАЗа. По данным информресурсов, договор с «Уралмашзаводом» заключен на 500 млн рублей. Но есть опасения, что весь штат ОРМЕТО-ЮУМЗ в этом проекте не задействуют, также как и не переведут весь почти трехтысячный коллектив машиностроительного концерна на работу в ООО «Уралмаш — Горное Оборудование».

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Пока речь идёт о возможном трудоустройстве 670 человек. Впрочем, это тоже пока лишь слова — никаких документов и конкретных планов по развитию предприятия в профсоюзную организацию не поступало, сообщает 56orb.ru.

Стоит отметить, процедура банкротства предполагает ликвидацию предприятия, что подразумевает увольнение всех работников завода. Такую ситуацию оренбургские металлурги уже пережили, только в меньших масштабах, на монотерритории Светлый. 30 апреля ликвидирован Светлинский ферроникелевый завод. Почти 200 человек уволены и испытывают трудности при поиске новой работы. В Орске предприятие куда больше — почти три тысячи работников. И заявляли они о себе решительно, грозя протестными акциями. Вокруг кризисного положения возник широкий резонанс. Денис Паслер был назначен врио губернатора 21 марта. Уже через месяц он встречался с трудовым коллективом и говорил о радужных перспективах. Людям начали перечислять зарплату, заводчане воспрянули духом. Сможет ли Паслер выдержать взятый ритм и помочь заводчанам — вопрос открытый. Как правило, перед выборами обещания сыплются как из рога изобилия. Добавим, 8 сентября 2019 года в регионе пройдут выборы губернатора. Паслер является выдвиженцем партии «Единая Россия», и ему пророчат победу.

Бывшие работники ликвидированного ферроникелевого завода до сих пор ждут положенных денежных выплат. По данным профсоюзной организации, сегодня, 5 июня, в Доме советов в первой половине дня должна состояться встреча Дениса Паслера с главой Светлинского района и председателем профкома ферроникелевого завода. Она не афишировалась. Скорее всего, речь пойдет о выплатах и проблемах трудоустройства металлургов.

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