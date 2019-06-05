Банно-прачечный комплекс, бильярд, качели: оценили филиал «Чувашавтотранса»

Чебоксары, , 07:59 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» названа рыночная оценка ещё одного филиала — в Канаше. Цена АТП составила 63,68 млн рублей. Это дороже, чем оценили автовокзалы в Чебоксарах. Примечательно, что в структуре имущества филиала оказался банно-прачечный комплекс, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Названа стоимость Канашского АТП, расположенного в Канаше по улице Кооперативная, 14. Рыночная цена филиала составляет 63 682 485 рублей, в том числе недвижимое имущество оценено в 60 499 065 рублей, движимое — 3 183 420 рублей. В структуру недвижимого имущества входят, в частности, административно-бытовой корпус, закрытая автобусная стоянка, ремонтная мастерская, склады, производственный корпус для техобслуживания, автомобильный профилакторий, станция перекачки, здание магазина, здание банно-прачечного комплекса и право аренды земельного участка общей для производственно-хозяйственной деятельности общей площадью 43 597 кв. метров.

Оценщик делает акцент на банно-прачечном комплексе со ссылкой на заказчика, что объект зарегистрирован минюстом на праве собственности (площадью 160,9 кв. метров), передан на праве хозяйственного ведения «Чувашавтотрансу» и «подлежит оценке на праве собственности как подлежащее соответствующей перерегистрации».

Что касается недвижимого имущества, то здесь оценены автозаправочные блоки, компрессоры, диспетчерский пункт, различные станки, подъёмники, системы видеонаблюдения, моечное оборудование и другие объекты. В числе необычных объектов — большой бильярд (физический износ 63%), гидромассажная ванна (износ 92%) и качели (износ 46%).

Кроме того, на торги по прежней начальной цене выставлено около 240 автобусов предприятия — каждый в виде отдельного лота. Ранее торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу «Чувашавтотранса» на продажу выставлено имущество Козловского АТП с начальной ценой 11 678 891 рублей. Также в мае на повторные торги выставлены два лота — Марпосадская и Цивильская колонны, которые подешевели на 11,11%. Филиал в Марпосадском районе уценили почти на 402 тыс. рублей (начальная цена 3 615 142,5 рублей), в Цивильском районе — на 1,08 млн рублей (начальная цена 9 752 235,3 рублей). Кроме того, повторно выставили на продажу имущество двух автостанций в Чебоксарах, при этом их стоимость снижена на 6 млн рублей. Автостанция «Привокзальная», которая в феврале продавалась за 60,058 млн рублей, подешевела на 6 млн рублей — до 54,052 млн рублей. Начальная цена автостанции «Новосельская» снизилась на 6,215 млн рублей — с 55,94 млн до 62,155 млн рублей.

Напомним, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. «Чувашавтотранс» обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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