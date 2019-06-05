Росжелдор одобрил номер клеймения для изделий Сукремльского завода

Москва, , 07:56 — REGNUM Сукремльский чугунолитейный завод (СЧЗ) получил свидетельство Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) о присвоении условного номера для клеймения фрикционного клина, сообщила пресс-служба Промышленно-металлургического холдинга.

Условный номер клеймения позволит СЧЗ поставлять фрикционный клин для вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий России и стран Евразийского экономического союза. Годовой объем потребления фрикционного клина на российском рынке оценивается в 2,5 млрд руб.

Фрикционный клин является составной частью тележки грузового вагона. Он предназначен для гашения колебаний, возникающих при движении транспорта. Помимо фрикционного клина СЧЗ поставляет для железнодорожной отрасли также локомотивные тормозные колодки.

Сукремльский чугунолитейный завод — одно из ведущих российских предприятий по производству чугунного литья для железнодорожной промышленности и городской инфраструктуры. Входит в Промышленно-металлургический холдинг. Расположен в Людиново Калужской области.

Читайте также: Сукремльский завод начал поставки люков из высокопрочного чугуна