Среда, 5 Июня 2019 года
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Компания UltraV открыла свой первый магазин в Гонконге

Экономика

Магазин южнокорейской компании открылся в высотном торговом центре The ONE

Гонконг, Китай, 5 июня 2019, 08:04 — REGNUM  Космецевтическая южнокорейская компания UltraV открыла свой первый магазин в Гонконге. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, открытие первого зарубежного магазина состоялось 5 июня в высотном торговом центре The ONE, расположенном в округе Яучимвон на оживленной улице Натан-роуд.

Известно, что на открытии магазина присутствовали не только местные жители Гонконга, но и популярные бьюти-блоггеры.

«Мы решили открыть первый официальный магазин не в Южной Корее, а в Гонконге, чтобы сразу представить наш бренд всему миру», — сообщили представители компании.

Космецевтика — направление, сформированное на стыке косметологии и фармакологии (а также народной и традиционной (неофициальной) медицины). Косметические продукты, обладающие теми или иными преимуществами, связанными с их реальным, заявленным и/или предполагаемым положительным действием.

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