Лукавая статистика Якутии: доходы селян — это мясо, молоко, картошка

Якутск, , 08:03 — REGNUM Статистика доходов жителей сельской местности Якутии не соответствует реальному положению дел, так как якобы получаемый селянами доход существует только на бумаге. Такое мнение высказал депутат Госдумы Якутии Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он выяснил, что, по данным статистики, соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств составляет 81% — то есть на селе живут почти не хуже, чем в городе. С целью узнать, как формируются эти данные, Федот Тумусов посетил управление федеральной службы государственной статистики по республике.

«Оказалось, что в доходы заносят не деньги, что реально есть у семей (домохозяйств), а всё то, что они так или иначе получили. То есть выращенная картошка — это доход. Молоко от своей коровы, мясо — тоже доход. А теперь умножьте, положим, 150 килограммов мяса, этакого «дохода», на его среднюю стоимость на рынке, примерно 500 рублей. И получается, что 75 тысяч — это тоже доход. В итоге натуральные поступления от сельского хозяйства оказываются доходом, а трудозатраты и время никоим образом не учитываются. Аналогично и кредиты: по методике Росстата, которая применяется по всей России, они тоже оказываются доходом. Такими темпами за первые месяцы этого года соотношение ресурсов городской и сельской семьи — уже 88%! Этак скоро горожане начнут завидовать сельчанам. Вот только все цифры как были, так и останутся статистикой, а не реальностью», — констатировал депутат.

Он уверен, что вместо учёта заработка в натуральном выражении необходимо считать реальные доходы, и тогда заметно большое отставание села от города: меньше и работы, и денег за неё.

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«Но и тут статистика продолжает лукавить, — отметил Федот Тумусов. — Берём Ленский район: в самом городе Ленске, центре района, средняя зарплата — 79 тысяч, а в сельской местности района — 72 тысячи. Можно ли в это поверить? Город — ладно, там представительства добывающих компаний, от Газпрома до «Сургутнефтегаза». Но село — я же знаю, что там 25−30 тысяч, не больше. Однако и тут выручает натяжка: формально добыча идёт именно в сельской местности, и зарплата вахтовиков резко повышает средние доходы сельчан. Но только на бумаге. Средняя температура по больнице».

В итоге программу развития села выполняет только Росстат, констатировал депутат:

«Он, переведенный в подчинение правительству, рисует нужные цифры, ловко манипулируя данными. Жить от этого на селе легче не становится».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии годами говорится о необходимости улучшать качество жизни в сёлах, но эти разговоры пока ни к чему не привели, высказал мнение депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин.

«Мы хвастаемся, хвастаемся, каждый день говорим — последние 8 лет — об одном и том же: надо развивать село, вбухиваем туда деньги. Пытаемся там что-то развивать, контроля за деньгами нет, выдаём деньги не тем сельхозпроизводителям, которым они нужны, а непонятно кому, все построенное ломается либо строится со множественными нарушениями и недоделками, — отметил депутат. — Надо уделять внимание, не наказывать, не ужесточать требования к предпринимателям, которые работают в сельхознаправлении, поощрять их, давать им возможность развиваться, или просто хотя бы их не трогать. Давать им возможность работать, выполнять свою функцию и прочее, и они тогда больше будут наращивать свои объёмы».