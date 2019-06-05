Путин примет участие в Петербургском экономическом форуме

Москва, , 07:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019. Форум пройдёт 6−7 июня в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

В 2019 году девиз форума — «Формируя повестку устойчивого развития». Будут обсуждаться вопросы инвестиций, финансов, энергетики, инноваций, высоких технологий и др.

На ПМЭФ-2019 съедутся главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний и банков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что подготовка к выступлению на пленарном заседании ПМЭФ-2019 включена в график президента РФ Владимира Путина.

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