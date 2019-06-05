Среда, 5 Июня 2019 года
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Медведев назвал бюджет нацпроекта «Цифровая экономика»

Экономика

Около 1 трлн рублей будут выделены из федерального бюджета

Москва, 5 июня 2019, 07:42 — REGNUM  Свыше 1,6 трлн рублей потребуется на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава правительства уточнил, что около 1 трлн рублей будут выделены из федерального бюджета. Он напомнил, что заседание посвящено, в частности, утверждению нового паспорта нацпроекта.

В контексте целей нацпроекта Медведев отметил необходимость развития кадрового потенциала отрасли. Так, за шесть лет вузы должны принять для обучения информационным технологиям 120 тыс. человек, а курсы цифровой грамотности должны пройти 10 млн человек.

К концу текущего года ожидаются первые результаты реализации нацпроекта при условии, что силы и средства будут грамотно распределены, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о создании рабочей группы для ускоренного принятия приоритетных законопроектов по развитию цифровой экономики. В частности, речь идет о законопроектах, регулирующих вопросы использования цифровой подписи и электронного документооборота, включая электронные трудовые книжки. Именно за счет цифровой экономики могут быть достигнуты темпы роста ВВП более 4% в год, что поручал обеспечить президент РФ, напомнил Володин.

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