Рогозин анонсировал строительство второй очереди космодрома «Восточный»

Благовещенск, , 07:33 — REGNUM На совещании в «Роскосмосе», глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме «Восточный началось строительство объектов второй очереди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время на космодроме в Приамурье построен один стартовый стол для запусков ракет семейства «Союз-2», второй стартовый стол, для запуска тяжелых ракет семейства «Ангара» должен появиться в результате строительства объектов второй очереди, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Информагентство РИА-Новости сообщает, что непосредственное строительство стартового стола под ракету «Ангара» на космодроме Восточный началось.

«Строительные работы уже начались, они пошли», — сказал Рогозин.

Согласно госконтрактам, строительство второй очереди космодрома Восточный должно завершиться в 2023 году. Тогда же должна стартовать и первая ракета с нового стола.

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Как сообщало ИА REGNUM, по факту кражи 100 млн рублей при строительстве медицинского центра для космодрома «Восточный» Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сотрудники ФМБА заключили ряд фиктивных договоров, по которым были переведены деньги.