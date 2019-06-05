Во Франции процветает органическое сельское хозяйство — СМИ

Париж, , 07:47 — REGNUM Во Франции процветает органическое сельское хозяйство, которое в настоящее время охватывает 7,5% полезных сельскохозяйственных угодий страны, что позволяет сдерживать импорт органических продуктов, сообщает Le Figaro.

«Наша цель достичь 15% органических сельскохозяйственных угодий к концу 2022 года», — заявил Флорент Гуль, директор Agence Bio, государственного органа, который следит за развитием органических продуктов во Франции.

Согласно ежегодному отчету Agence Bio, 9,5% французских фермеров работают в органическом секторе, который обеспечивает 14% занятости в области сельского хозяйства.

Органическое сельское хозяйство — это такая производственная система, при которой происходит минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов и других добавок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Франции приветствовал положительное влияние торгового соглашения между странами Европейского союза и Японией, особенно в сфере экспорта вина.

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