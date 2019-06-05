Ульяновская область заключит пять инвестиционных соглашений на ПМЭФ

Ульяновск, , 07:13 — REGNUM Делегация Ульяновской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. На пленарной сессии Российского форума малого и среднего предпринимательства губернатор Сергей Морозов представит опыт региона по вовлечению населения в бизнес-деятельность, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В рамках ПМЭФ планируется заключить пять инвестиционных соглашений с российскими и зарубежными компаниями по реализации проектов — в частности, по созданию производств в сфере автомобильной промышленности, отрасли строительных материалов, а также компонентов для машиностроения. Власти также отмечают, что будет подписана «дорожная карта» к концессионному соглашению по строительству нового корпуса скорой помощи Еmergency Department на базе областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова.

Кроме того, запланированы встречи с директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом, главой Фонда поддержки социальных проектов Екатериной Шохиной, руководителем Российского экспортного центра Андреем Слепнёвым. По итогам обсуждения предполагается заключить соглашения, касающиеся развития экспорта, внедрения новых образовательных программ и финансовой поддержки предпринимательства.

На встрече с Министром транспорта России Евгением Дитрихом будут обсуждены вопросы передачи автомобильной дороги Ульяновск — Димитровград — Самара в федеральную собственность, обновление подвижного состава общественного транспорта в Ульяновской области, реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет затронута и тема пригородных железнодорожных перевозок.

Также планируется заключить межрегиональные соглашения с Архангельской областью и Хабаровским краем, основное направление сотрудничества — взаимодействие в отрасли возобновляемых источников энергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум пройдет в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года. В нём ожидается участие генсека ООН и глав нескольких государств.