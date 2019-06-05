Госзакупки в одном из районов Зауралья велись с нарушениями

р-н Шадринский, Курганская область, , 06:58 — REGNUM В госзакупках Шадринского района Курганской области выявлены нарушения при проведении открытых аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества. Сотруднику администрации сельской территории назначен штраф в размере трёх тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Шадринской межрайонной прокуратуре.

Установлено, что документация об аукционах на право заключения договоров аренды муниципального имущества, публикуемая на официальном сайте, не соответствовала требованиям законодательства. В частности, отсутствовала информация о дате начала и окончания предоставления участниками аукциона разъяснений положений документации о тендерах.

В этой связи Шадринской межрайонной прокуратурой в отношении начальника отдела имущественных отношений и муниципального заказа Комитета по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, транспорту и муниципальному заказу администрации Шадринского района 1 апреля 2019 года было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП («Нарушение установленных законодательством РФ процедуры и порядка организации и проведения торгов»). Чиновнику назначен штраф в три тысячи рублей.