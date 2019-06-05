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Китайская валюта ослабла до 6,8903 юаней за доллар США

Экономика

Падение составило 81 базисный пункт

Китайская валюта ослабла до 6,8903 юаней за доллар США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар. Юань

Пекин, 5 июня 2019, 06:45 — REGNUM  Центральный паритетный курс китайской валюты уступил доллару США 81 базисный пункт, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, курс составил 6,8903 юаня за доллар США. Падение курса было достаточно значительным на фоне роста на 74 базисных пункта 4 июня. Пока же юань колеблется вокруг одной из самых низких отметок последних лет.

Ряд экспертов связывают это с торговыми войнами, которые были развязаны США против Китая введением многомиллиардных пошлин. Китай таким образом может давать США асимметричный ответ. Сам же Китай это всячески отрицает.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань прервал серию ослаблений и укрепился до отметки 6,8822 за доллар

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