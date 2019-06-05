Врио губернатора Забайкалья отчитался за дела предыдущего главы

Чита, , 06:37 — REGNUM Сегодня, 5 июня, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов выступил перед краевым Законодательным собранием с докладом о работе правительства за 2018 год. Поскольку в прошлом году лишь два месяца работал в должности главы региона, получился не столько отчёт, сколько рассказ об общей оценке ситуации, который позволит совместно с депутатами обсудить проблемы и стратегию развития региона. Из озвученного Осиповым можно сделать вывод, что врио губернатора края нацелен на консолидацию усилий всех органов власти, открыт к предложениям и конструктивным замечаниям, но ответ на вопрос о намерении пойти на губернаторские выборы так и не прозвучал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прежде всего, новый глава дал оценку социальному направлению, в частности — здравоохранению, образованию, культуре, спорту и социальной поддержке населения.

По словам Осипова, в 2018 году на различные социальные выплаты из краевого бюджета было направлено более пяти миллиардов рублей, получателями этих средств стали 337 тысяч человек.

«Почти каждому третьему жителю Забайкальского края была оказана государственная поддержка», — пояснил врио губернатора.

Из других значимых тем была дана оценка состоянию системы здравоохранения и образования.

«В 2018 году общий объем финансирования отрасли здравоохранения увеличился почти на три миллиарда рублей и составил 18,2 миллиарда. В истекшем году нам удалось укрепить материально-техническую базу и обеспечить бесперебойную работу всех медицинских служб.

Установлено 17 фельдшерско-акушерских пункта, приобретено 18 машин скорой медицинской помощи, капитально отремонтирована детская поликлиника в городе Чите и еще 12 объектов здравоохранения. Кроме того, в системе образования в 2018 году капитальный ремонт проведен в семи школах, возведено 20 ясельных пристроек к детским садам на 1160 мест. Финансирование отрасли составило 14,5 миллиарда рублей», — сообщил он.

Вместе с тем, на вопрос по поводу губернаторских амбиций Александр Осипов вновь ответил уклончиво:

«Внутреннее решение я уже принял. Но, как я и говорил с первого дня, окончательное решение должно быть за людьми».

Напомним, Александр Осипов назначен врио губернатора Забайкальского края осенью 2018 года, после скоропостижной добровольной отставки Натальи Ждановой, руководившей краем около двух лет. До 2012 года работал в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. С 2013 по 2018 год являлся первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.

На встрече с президентом Владимиром Путиным Осипов поднял вопрос о распространении на Забайкалье эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. И уже 3 ноября 2018 года глава государства подписал указ о вхождении Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ.