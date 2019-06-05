В Свердловской области увеличили финансирование строительства жилья

Екатеринбург, , 06:25 — REGNUM В Свердловской области предусмотрено дополнительное финансирование строительства жилья. Соответствующий законопроект 4 июня в трёх чтениях приняли депутаты регионального Заксобрания.

Поправки внесли в областной бюджет. Средства будут направлены на окончание строительства жилья для «обманутых» дольщиков на улучшение жилищных условий сирот и многодетных семей. 289 млн рублей получит областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Эти деньги позволят достроить жилой комплекс «Кольцовский дворик». в котором 400 дольщиков уже несколько лет ждут квартир. Часть граждан получили шанс обменять квартиры в этом долгострое на уже построенное жильё в доме по Рощинской, 44. А долгострой будет достроаиваться из средств САИЖК.

615 млн рублей направили на то, чтобы дать жильё многодетным и сиротам, а также на денежную выплату взамен участков земли, положенных многодетным. 139 млн уйдёт в Талицу на строительство крытого катка. Также в бюджет заложены работы по строительству в Берёзовском школы на 1275 мест. Строить её будут до 2021 года.