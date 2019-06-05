В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра

Екатеринбург, , 06:00 — REGNUM Возведение конгресс-центра международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» позволит Екатеринбургу еще раз подтвердить свой статус площадки для осуществления международных коммуникаций. Об этом заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов 4 июня по итогам осмотра стройплощадки.

«Таких площадок, как конгрессный центр, наверное, в стране сегодня не строится и в ближайшее время построено не будет. Это уникальный, сложный объект. Только высота купола здесь — 38 метров. Когда мы проектировали это здание, учитывали требования первого состава Cirque du Soleil. До этого первый состав к нам не приезжал, потому что не было такой возможности. Сегодня это возможно. Кроме того, здесь решается проблема с парковочным пространством, площадка благоустраивается, создается современная навигация, увеличиваются площади для удобства посетителей», — сказал первый заместитель главы региона.

С ходом строительных работ познакомились депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Экскурсию для них провел генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), выступающей заказчиком строительства конгресс-центра, Тимур Уфимцев.

Алексей Орлов выразил депутатам благодарность за поддержку проекта. «Получился достаточно финансовоемкий объект, но Свердловская область сегодня заслуживает быть местом проведения любых конгрессных, концертных, спортивных мероприятий. Благодаря появлению конгресс-центра Екатеринбург еще раз подтверждает статус центра мировых коммуникаций», — сказал он.

По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, депутаты сегодня едины во мнении: приоритеты при принятии решения о строительстве расставлены верно.

«И сегодня есть возможность проводить здесь не только Глобальный саммит производства и индустриализации, который мы готовимся принять, но и другие мероприятия. Здесь построены многофункциональный зал, конференц-залы и переговорные и другая инфраструктура. А проведение статусных мероприятий в регионе — это пополнение нашего бюджета», — отметила она.

Как сообщил заместитель губернатора региона Сергей Швиндт, сегодня на строительной площадке процесс вошел в финальную стадию.

«Конечно, предстоит завершить чистовые работы, отладить оборудование, провести тестовые мероприятия. Но мы по поручению губернатора находимся с подрядчиком на постоянном контакте, и сомнений в том, что площадка сможет принять глобальный саммит производства и индустриализации, обеспечив комфорт всем ее гостям, у нас нет», — сказал Сергей Швиндт.

Как отметил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, сегодня в здании конгресс-центра заканчивается финишная отделка внутренних помещений. «Остались только приятные хлопоты, весь основной массив строительства такого сложного объекта пройден. До 14 июня после завершения всех пуско-наладочных работ планируем получить ЗОС — заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. После этого возможно получение разрешения на ввод в эксплуатацию, ориентировочный срок — 17 июня 2019 года», — сказал он.

Сегодня на строительной площадке выполнены монтаж оборудования и устройство верхних и нижних механизмов трансформируемой сцены, отвечающих за смену задников, декораций, кулис, падуг, подъемно-опускных площадок. На финальной стадии монтаж потолочных модулей и акустических панелей, имитирующих рельеф Уральских гор. В зале ведется установка мягких, комфортных и эргономичных сидений: уже смонтировано 1,4 тысячи кресел.

На входе в здание конгресс-центра установлены рамки для досмотра и интроскопы. На 90% выполнена чистовая отделка внутренних помещений. В фойе смонтирован реечный потолок с встроенными светильниками. На площадке установлено шесть эскалаторов, девять лифтов и четыре подъёмника.

В рамках работ по благоустройству перед зданием конгресс-центра заасфальтирована площадка под парковку, нанесена разметка и навигация. В настоящее время на территории выполняется монтаж оборудования под шлагбаумы, ведутся работы по установке паркоматов.

Конгресс-центр — четырехэтажное здание с подвальным этажом общей площадью 41,6 тысячи квадратных метров. Основной многофункциональный зал в базовой конфигурации рассчитан на 4 тысячи посадочных мест, концертный вариант с организацией фан-зоны — на 5 тысяч человек. Техническое оснащение многофункционального зала позволит проводить деловые и развлекательные мероприятия на международном уровне. Для общественных и выставочных форумов предусмотрены 15 конференц-залов и 26 переговорных.