Власти США не стали делать исключение для General Motors в торговой войне

Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа отказала компании General Motors в просьбе не облагать 25-процентной пошлиной автомобили Buick Envision, которые собираются в Китае, сообщает агентство Reuters.

Представители компании выразили обеспокоенность отказом американских властей сделать для General Motors исключение. Как сообщили в компании, General Motors уже платит пошлину в 25% за поставку своих автомобилей из Китая. Однако розничную цену на новый автомобиль в США компания пока не повысила.

Отметим, что автомобиль Buick Envision собирается в Китае на заводе SAIC GM. Как отмечает Reuters, сама модель автомобиля нередко подвергалась критике со стороны других автопроизводителей Соединенных Штатов. В то же время General Motors отчитывалась о продаже около 200 тысяч автомобилей этой модели в Китае за 2018 год.

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