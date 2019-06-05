Бездомные сироты в Хабаровске прекратили голодовку

Хабаровск, , 04:58 — REGNUM Выпускники детских домов, годами не получающие положенных им по закону квартир, вышедшие на голодовку 3 июня у здания правительства Хабаровского края, прекратили акцию протеста. Власти пообещали им временное жильё, в котором они смогут жить до решения их «квартирного вопроса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Власти Хабаровского края предоставят сиротам секции в общежитии, расположенном недалеко от центра города. Переехать сироты могут уже в ближайшие дни. Голодающих такой, временный, вариант решения проблемы устроил, поскольку платить за съёмное жильё очень дорого, даже с учётом положенных им социальных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры Хабаровского края права на жильё детей сирот в Хабаровском крае нарушаются много лет. Сроки по госконтрактам на строительство жилья для сирот систематически нарушаются, власти обещали сдать к 2018 году 500 квартир, но сдали только 212. СКР начал проверку по фактам нарушения прав выпускников детских домов в регионе.