В камчатском городе Елизово с прошлого столетия строят школу

Петропавловск-Камчатский, , 04:30 — REGNUM В городе Елизово Камчатского края с прошлого столетия не могут достроить школу. Строительство началась ещё в 1990 году, прошло уже 29 лет, сегодня власти обещают сдать объект к 1 сентября. На строительство тратят почти 800 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Школа в Елизово, как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, будет самой большой в регионе.

«Это будет самая большая школа на Камчатке. Степень готовности этого объекта высокая. У меня есть полная уверенность, что подрядчик все работы завершит в срок. 1 сентября ребята пойдут в новую школу», — сообщил глава края Владимир Илюхин.

Школу в Елизово начали строить ещё в 1990 году. Но потом стройка остановилась. И только в 2017 году власти региона приняли решение школу достроить. На эти цели было решено потратить более 760 млн рублей.

Колоссальную стоимость проекта много критиковали, но тем не менее, достройку школы начали. Школа сможет принять 990 учеников, которые смогут учиться в одну смену. В новом учебном учреждении предусмотрены спортивные и актовые залы, боевой тир, пищеблок и прочее.

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Как сообщало ИА REGNUM, школы на Камчатке, наверное, самые дорогие в России. Так, некоторое время назад, власти региона построили в крошечном селе Эссо школу, которую в пресс-релизах называли «самой большой на Камчатке». Строительство обошлось в 670 млн рублей. В селе проживает, по данным на 2018 год, чуть больше 1000 человек.

В 2017 году власти Камчатки поделились планами на строительство школы в селе Каменское в Пенижинском районе за 677 млн рублей. В какой стадии реализации эта идея — пока не известно.

Общая стоимость недостроенных объектов на полуострове по данным на декабрь 2018 года, превышает 40 млрд рублей. Глава края Илюхин не считает долгострои долгостроями, он утверждает, что многочисленные объекты просто «растянуты во времени». После такого заявления губернатора камчатцы сняли видеоролик под названием «Петля времени». В «Петлю времени» попали стадион «Спартак», новый Дом культуры, жизненно необходимая новая краевая больница, дорога Северо-Восток — Дачная, новый аэропорт, агропарк «Зеленовские озерки», в котором для камчатцев российский миллиардер Виктор Вексельберг обещал выращивать свежие овощи. За счёт бюджета к будущему агропарку провели дорогу и электричество, но компания Вексельберга «Ренова» остановила проект. Затянуло в «Петлю времени» и первую в истории Камчатки пятизвездочную гостиницу, камчатцы переживают, что её может постигнуть судьба приморских отелей Хаятт.