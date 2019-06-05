Всемирный банк объяснил снижение прогноза роста ВВП России

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Снижение прогноза роста российской экономки в 2019 г. связано с сокращением нефтедобычи, сказано в опубликованном Всемирным банком июньском докладе «Перспективы мировой экономики».

Отмечается, что прогноз по росту экономики России понижен до 1,2% — с 1,4%. Это изменение «отражает сокращение добычи нефти».

Отметим, что в докладе Всемирный банк прогнозирует также снижение нефтяных цен в ближайшие два года: в этом году цена барреля будет в среднем $66, в следующем — $65. Вызвано это «ослаблением глобальной активности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показатель роста российской экономики в 2019 году в 1,4% был обнародовал в начале апреля. Всемирный банк понизил прогноз с показателя в 1,5%. Объяснялось это также снижением нефтяных цен и фактором западных санкций в отношении России.

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