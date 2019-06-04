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Индексы Уолл-стрит взлетели после заявления главы ФРС

Экономика

Рынок показал лучший результат за пять месяцев

Индексы Уолл-стрит взлетели после заявления главы ФРС
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Экономика США

Нью-Йорк, США, 4 июня 2019, 23:43 — REGNUM  Фондовый рынок США показал лучший однодневный рост за пять месяцев после комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла, 4 июня передает агентство Reuters.

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 512,4 пункта (2,06%), до 25 332,18 пункта, индекс S&P 500 вырос на 58,82 пункта (2,14%), до 2803,27 пункта, индекс Nasdaq вырос на 194,10 пункта (2,65%), до 7527,12 пункта.

Поводом для оптимизма инвесторов стали слова Пауэлла о возможном снижении базовой процентной ставки ФРС США.

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