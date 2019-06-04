Вторник, 4 Июня 2019 года
22:21:19 МСК

Более 2 тысяч тонн контрабандных ГСМ завезли в Киргизию по железной дороге

Экономика

Автомобильное топливо завозили по подложным документам, оформляя как компоненты газоконденсата

Бишкек, 4 июня 2019, 21:29 — REGNUM  Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии выявила канал контрабандного ввоза крупных партий горюче-смазочных материалов в республику с территории соседнего Казахстана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ Киргизии.

Читайте также: До 30% бензина и дизтоплива попадает в Киргизию контрабандным путем

Следственные органы выяснили, что автомобильное топливо попадает в Киргизию в железнодорожных цистернах под видом компонентов сырья газового конденсата, что позволяет не платить за него налоги.

В общей сложности контрабандисты незаконно завезли в Киргизию более 2 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, используя эту преступную схему. В частности, в конце мая 2019 года на железнодорожной станции Кант были задержаны две цистерны со 120 тоннами контрабандных ГСМ.

Читайте также: «Контрабанда бензина в Киргизию имеет катастрофический характер»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда в Туркестане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить