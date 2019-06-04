Более 2 тысяч тонн контрабандных ГСМ завезли в Киргизию по железной дороге

Бишкек, , 21:29 — REGNUM Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии выявила канал контрабандного ввоза крупных партий горюче-смазочных материалов в республику с территории соседнего Казахстана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ Киргизии.

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Следственные органы выяснили, что автомобильное топливо попадает в Киргизию в железнодорожных цистернах под видом компонентов сырья газового конденсата, что позволяет не платить за него налоги.

В общей сложности контрабандисты незаконно завезли в Киргизию более 2 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, используя эту преступную схему. В частности, в конце мая 2019 года на железнодорожной станции Кант были задержаны две цистерны со 120 тоннами контрабандных ГСМ.

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