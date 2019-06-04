В КНР отметили рост российского товарооборота с провинцией Гуандун

Пекин, , 21:06 — REGNUM В южно-китайской провинции Гуандун, одной из наиболее развитых в КНР, в первом квартале 2019 года отмечен рост товарооборота с Российской Федерацией, который почти достиг 20 млрд юаней (около 2,9 млрд долларов), сообщает 4 июня Синьхуа со ссылкой на информацию от провинциального таможенного управления.

В процентном отношении к аналогичному периоду прошлого года рост товарооборота составил 26,5%.

Особенно возрос импорт из России, основными статьями которого по-прежнему являются сырье, удобрения и энергоносители. В то же самое время, экспорт из Гуандуна в Россию, по приведенным данным, на три четверти состоит из продукции машиностроительного и электротехнического секторов.