Биржа Туркмении за неделю заключила 34 сделки на более чем $35,5 млн

Ашхабад, , 20:51 — REGNUM На торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении за минувшую неделю заключены 34 сделки на общую сумму в $35 млн 577 тысяч (более 2 млрд 332 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

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Участие в торгах приняли компании и бизнесмены из России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Афганистана, Германии, Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки.

Они приобрели полипропилен, полиэтилен, авиатопливо, мазут, нефтяной кокс, портландцемент, листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу, хлопок-волокно, улюк волокнистый, линт хлопковый и отходы хлопкопрядения.

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