Власти Италии выделят 85 млрд евро на развитие юга страны

Рим, , 20:35 — REGNUM Власти Италии уже предусмотрели в бюджетных планах выделение 85−87 млрд евро на развитие южных регионов страны, заявил во вторник, 4 июня, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает Italia Oggi.

Эти средства должны быть инвестированы в течение ближайших десяти лет, подобных инвестиций ранее никогда не производилось, отметил Триа.

Южные регионы страны традиционно являются менее обеспеченными, нежели северные, в структуре правительства Италии работает министерство по делам юга, целью которого является стимулирование опережающего развития этих регионов.