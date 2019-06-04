Вторник, 4 Июня 2019 года
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Власти Италии выделят 85 млрд евро на развитие юга страны

Экономика

Инвестировать средства должны в ближайшие 10 лет

Рим, 4 июня 2019, 20:35 — REGNUM  Власти Италии уже предусмотрели в бюджетных планах выделение 85−87 млрд евро на развитие южных регионов страны, заявил во вторник, 4 июня, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает Italia Oggi.

Эти средства должны быть инвестированы в течение ближайших десяти лет, подобных инвестиций ранее никогда не производилось, отметил Триа.

Южные регионы страны традиционно являются менее обеспеченными, нежели северные, в структуре правительства Италии работает министерство по делам юга, целью которого является стимулирование опережающего развития этих регионов.

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Экономика Италии
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