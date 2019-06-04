Вторник, 4 Июня 2019 года
20:28:28 МСК

Правительство Италии требует от Whirpool не закрывать завод в Неаполе

Экономика

Компанию пообещали наказать финансово

Неаполь, Италия, 4 июня 2019, 20:28 — REGNUM  Вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо обратился к руководству компании Whirpool с требованием отказаться от планов по закрытию завода в Неаполе, передает Mediaset во вторник, 4 июня.

Компания не должна нарушать договоренностей с государством и своих обязательств перед 450 работниками, тем более что в последние пять лет она получила 27 млн евро из фондов Евросоюза, сказал Ди Майо.

Если компания не найдет выход из ситуации, правительство найдет способ применить финансовые санкции, добавил он.

Вице-премьера поддержали и представители профсоюзов, они отметили, что Whirpool обязался инвестировать в свои производства 250 млн евро, в том числе 80 млн — в Неаполе.

Представители компании в свою очередь отметили, что пытаются найти такие решения, которые позволят гарантировать рабочие места на длительный срок, но в отношении производства в Неаполе таких решений пока нет.

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Экономика Италии
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