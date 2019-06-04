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Власти Италии договорились о будущем крупных инфраструктурных проектов

Экономика

Решён один из важнейших для сохранения нынешней правящей коалиции вопросов

Рим, 4 июня 2019, 20:19 — REGNUM  Лидеры правящих партий Италии вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо достигли соглашения по вопросу о так называемой «разблокировке» крупных инфраструктурных проектов, передает во вторник, 4 июня, Sky Tg 24 со ссылкой на источники в руководстве партий.

Речь идет о крупных проектах, реализация которых была остановлена прежними правительствами страны по экономическим причинам.

«Лига» Сальвини настаивает на наращивании государственных инвестиций, одновременно с этим премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что властям не стоит сразу ставить слишком амбициозные цели, иначе это может привести к противоположному эффекту.

Договоренность по данному вопросу была одним из ключевых пунктов, от которых зависит продолжение работы коалиционного правительства в нынешнем составе.

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Экономика Италии
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