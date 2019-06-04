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СМИ: как назначить бизнесмена гангстером

Экономика

Применение «гангстерской» статьи в отношении бизнесменов слишком часто является профанацией, пишет управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов в статье, опубликованной сегодня, 4 июня, «Независимой газетой». Предлагаем полный текст статьи вашему вниманию

Тольятти, Самарская область, 4 июня 2019, 19:01 — REGNUM  «Благодаря возросшей в последнее время активности следственно-судебной системы заголовки новостей, увы, очень часто перекликаются со фразой, приписываемой Теодору Рузвельту. «Человек, закончивший школу, может украсть вагон; получившему диплом университета по плечу похитить целую железную дорогу», — сказал он.

3 июня Московский Басманный районный суд отправил под арест до конца июля главу «Тольяттихимбанка» Александра Попова до 31 июля. В середине февраля были арестованы основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви и еще пять сотрудников этого института. И это лишь те задержания, которые стали достаточно резонансными в силу масштаба фигур и бизнеса. О похожих делах, возбужденных в отношении мелких и средних предпринимателей, пишут только местные СМИ да локальные социальные сети. Эти слезы остаются почти невидимыми миру.

Ворюги, кровопийцы против прокуроров

Сходство дел и причина «успехов» правоохранительных органов — трактовка ими ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества». Настоящая криминальная группа, собравшаяся, например, ограбить банк, обыкновенно не снимает офис и не вешает таблички на дверях кабинетов своих членов «президент преступного сообщества», «вице-президент банды» или «начальник департамента криминальных идей». Гангстеры не ведут общедоступную отчетность и не рассказывают никому о повестках собраний акционеров, совещаниях и другом взаимодействии. Следователям нужно доказывать и сам факт предварительного сговора, и координацию между участниками такой группы — поскольку она по определению неформальна.

А вот в бизнес-структуре уже все есть, все готово — и иерархия, и штатное расписание, и утвержденный план развития, и все иные признаки формального института. Поэтому, с точки зрения правоохранителей, любое правление компании можно брать «тепленькими». Но лучше не всех сразу — поскольку тогда быстро выяснится, что доказательств у следствия нет. Эффективнее взять заложника — пребывание человека в камере предварительного заключения само по себе способ давления и добычи признательных показаний. А остающимся на свободе и вызываемым на допросы можно показывать пальцем на пример того, к чему может привести отказ «сотрудничать». Да что там правление — если разобраться, то и любого акционера, голосовавшего за избрание того или иного управленца, можно пристегнуть — туда же, в состав «преступного сообщества» как сообщника.

На то, что применение «гангстерской» статьи в отношении бизнесменов слишком часто является профанацией и удобным способом выполнения «плана» правоохранительными органами, указывалось часто и самим бизнес-сообществом, и его лоббистами. Последнее по времени обращение такого рода написал главе администрации президента РФ Антону Вайно в марте этого года бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это произошло после того, как в феврале сама пресловутая статья была ужесточена. Теперь следствию даже не надо доказывать, что лидер преступного сообщества сам совершал преступления. Он получит срок в любом случае (от 8 до 15 лет лишения свободы) — «положение обязывает». Каждый год в современной России обвинения по статье 210 фигурируют в почти сотне возбужденных дел. И это число растет.

Букет статей

Но этим «творческий метод» следственно-судебной системы не исчерпывается. Обвинительный букет часто дополняется другими статьями. «Самой большой проблемой являются уголовные статьи — 159 УК («Мошенничество»), под которую можно подогнать любое действие бизнесменов, даже простое невыполнение контракта, и статья 210 УК («Организация преступного сообщества») — ее применяют как «резервную статью» для давления на предпринимателя для того, чтобы окончательно не отпускать его из-под стражи», — сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Часто следствию оказывается «полезна» ст. 174 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»)».

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