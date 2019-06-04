Компания Lockheed Martin сделала поставку 400-го истребителя F-35

Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Компания Lockheed Martin продолжает рекламную компанию худшего образца вооружения производства США «истребителя-невидимки» пятого поколения F-35. Такой образ программы по созданию и производству F-35 сложился у независимых от Lockheed Martin экспертов исходя из затрат на нее в размере 1,2 триллиона долларов США и нерешенных проблем по надежности и боеготовности этого самолета.

В своем очередном пресс-релизе компания сообщает о поставке 400-го по счету истребителя в вооруженные силы США и их союзников. Именно этот, 400-й истребитель, был поставлен ВВС США на авиабазу Хилл, штат Юта, в варианте F-35A.

По информации Lockheed Martin, выпущено и поставлено 283 истребителя F-35A, 87 истребителей F-35B и 30 истребителей F-35C.

Общий налет этих истребителей составляет 200 000 летных часов и включает в себя все F-35, находящиеся в распоряжении США и их союзников. Примерно 125 850 часов было налетано на F-35A, 52 410 часов — на F-35B и 22 630 часов — на F-35C.

ИА REGNUM ранее сообщало, что, по прогнозам компании Lockheed Martin, к 2030 году на европейском континенте будет развернуто более 500 истребителей F-35.