Саратовский минпром пояснил, с чем связаны массовые сокращения

Саратов, , 17:45 — REGNUM Ситуацию с массовыми сокращениями на двух крупных предприятиях Саратовской области прокомментировали в министерстве промышленности и энергетики региона. Как пояснили ИА REGNUM в ведомстве, высвобождение работников связано с сокращением объемов производства в СЭПО, а также поиском эффективного инвестора и собственника в ЗАО «Тролза».

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«Действительно, как ранее сообщали в министерстве занятости, труда и миграции области, предприятие подало уведомление о планируемом высвобождении 450 человек. Это связано с тем, что объемы производства несколько сократились. В связи с этим руководством и акционерами было принято решение об оптимизации численности работающих», — пояснили в региональном минпроме.

Напомним, СЭПО производит военную продукцию и холодильники. Ранее генеральный директор предприятия Евгений Резник в комментариях СМИ обосновал сокращения падением объемов производства, но пояснил, что в случае поступления ожидаемых заказов от Минобороны сокращенный персонал будет вновь принят на предприятие.

Относительно ЗАО «Тролза» (554 человека на сокращение) в министерстве пояснили:

«Идет поиск эффективного инвестора и собственника, предприятию оказывается содействие в исполнении действующих контрактов и привлечении новых заказов. Ведется системная работа по привлечению заемных средств. Делается всё возможное для возобновления производства».

Напомним ЗАО «Тролза», г. Энгельс — крупнейший в России производитель троллейбусов — находится в режиме простоя с 14 марта 2019 года.

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О ситуации на предприятии говорил в своем отчете за 2018 год губернатор Саратовской области Валерий Радаев:

«Особое внимание — «Тролзе». Заказы у завода есть, а значит, есть и перспективы. Наша задача — поддержать предприятие, в том числе с помощью инвестора или нового собственника. Моим поручением создана рабочая группа по выводу завода из кризиса, прорабатываются варианты привлечения оборотных средств и запуска производства. На данном этапе ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, параллельно выходим на «Государственную транспортную лизинговую компанию» и ряд коммерческих банков».

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Напомним, численность занятых в Саратовской области, по данным Росстата за 2018 года, — 1196,5 тыс. человек. Численность безработных за тот же период — 60,3 тыс. человек.