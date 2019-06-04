Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС

Нью-Йорк, США, , 17:45 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones вырос на 143,04 пункта (0,58%), до 24 962,82 пункта, индекс S&P 500 вырос на 18,19 пункта (0,66%), до 2762,64 пункта, индекс Nasdaq вырос на 80,92 пункта (1,10%), до 7 413,94 пункта.

Как сообщало, в конце мая фондовый рынок США сильно просел из-за торговой войны с Китаем и угрозы Белого дома ввести «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики.

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