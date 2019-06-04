«Совсем оборзели» — мэр Ярославля раскритиковал работу по замене плитки

Ярославль, , 17:38 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков раскритиковал своих подчиненных и представителей компании-подрядчика за замену тротуарной плитки на улице Советской. Об этом сообщает портал YarNews.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к недоумению горожан, в центре города начали менять вполне хорошую тротуарную плитку. На место вышел мэр города, который заявил, что по городскому заказу подрядчик делает совершенно ненужную работу.

«Цирк какой-то. Зачем вскрыли весь тротуар? Он весь абсолютно был нормальный. Я каждый день хожу туда и обратно на работу. Проблем с провалами нет. Если есть провал метр на метр — поменяйте три метра. У кого мозги набекрень?» — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Заказчиком работ выступает подведомственное мэрии «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Его представитель не скрывал, что требование поменять плитку было выдано подрядчику — компании ЯПСК в рамках контракта на содержание улично-дорожной сети. Причиной этого якобы стал тот факт, что на тротуаре плитка пошла волнами.

Мэр потребовал вернуть старую плитку на место. Возмущение главы города вызвал тот факт, что снятую плитку бросили во дворе Ярославского государственного университета.

«Кто вам дал разрешение на территории города складировать там, где вздумается? Оштрафовать институт, если они у себя на территории это позволили. Если нет — эту компанию. Совсем оборзели, на территории города — как у себя в огороде работают», — заявил Волков.

Пикантность истории придает тот факт, что компания ЯПСК должна выполнять работы по ямочному ремонту городских дорог. Но, как считают многие горожане и чиновники мэрии, ремонт идет крайне медленно. Проехать по ряду основных городских улиц трудно из-за огромных ям. При этом компания-подрядчик меняет плитку на пути, по которому мэр ходит из дома на работу.

Пока неясно, будет ли подрядчик восстанавливать уже снятую с улиц плитку или же уложит новую, которая уже завезена на улицу Советскую.

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