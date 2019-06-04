Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»

Симферополь, , 17:35 — REGNUM В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив. Об этом 4 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе генподрядчика строительства дороги АО «ВАД».

"Движение на участке первого этапа трассы «Таврида» перезапустили, направив транспорт по четырем полосам автодороги. Для машин открыт участок протяженностью 13,7 км от границы с автоподходом к Крымскому мосту до багеровской развязки. Движение на самой развязке тоже открыто по всем съездам», — отметили в ВАД.

По словам специалистов компании, запуск движения по всем полосам позволит туристам более комфортно въезжать в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для снижения высокой аварийности и разгрузки строящейся трассы «Таврида» власти Крыма рекомендовали атовладельцам пользоваться старой автодорогой «Керчь — Симферополь».

«Старая трасса находится в хорошем состоянии, там установлено освещение во всех населённых пунктах, через которые она проходит, работают АЗС и другие объекты сервиса. Для более комфортного передвижения рекомендуем пользоваться этой трассой, особенно малоопытным водителям, а также водителям автобусов и грузовиков, чтобы снизить нагрузку», — говорил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

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