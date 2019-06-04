Иностранные инвесторы скептически оценивают перспективы экономики РФ

Москва, , 17:46 — REGNUM Иностранные инвесторы весьма скептически относятся к перспективам развития российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Тот факт, что объём прямых инвестиций в РФ сокращается и на 1 января 2019 года упал ниже полутриллиона долларов США, говорит о снижении интереса инвесторов к России. Старые долговые обязательства постепенно погашаются, а новых вложений не хватает, чтобы общий объём инвестиций рос. Экономист считает, что подобная динамика связана с тем, что инвесторы, принимая решение вкладывать средства или нет, оценивают не столько текущее экономическое положение в РФ, сколько долгосрочные показатели.

«Снижение этого показателя говорит о том, что интерес крупных иностранных инвесторов к вложению средств в российскую экономику постепенно снижается. Это хорошо соотносится с макроэкономическими показателями и говорит, что экономический рост снижается, а перспективы инвестиций в российскую экономику в глазах иностранных инвесторов тоже снижаются», — отметил экономист.

По его словам, этот показатель характеризует не сиюминутные процессы в экономике, а то, как иностранные инвесторы оценивают долгосрочную перспективу — на срок более одного года.

«Это оценка перспектив», — уверен Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России опубликовал 4 июня статистику, согласно которой объём инвестиций в российскую экономику на 1 января 2019 года показал минимальные значения с 1 июля 2017 года.

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