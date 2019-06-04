Портал Rabota.ru полностью перешел под контроль Сбербанка

Москва, , 17:19 — REGNUM Сбербанк завершил сделку по приобретению онлайн-сервиса поиска работы Rabota.ru. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба компании.

В Сбербанке отмечают: после того, как интернет-портал стал её частью, он имеет все шансы стать «масштабным игроком» на рынке. Согласно заявлению компании подобные сервисы являются «одним из стратегических элементов» её экосистемы. Проект курирует главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка Олег Голубцов.

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Напомним, интернет-портал Rabota.ru был создан в 2002 году. В апреле 2019 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что компания не рассчитывает в ближайшие пять лет получать высокую прибыль от предприятий, входящих в её экосистему. Он отметил, что сейчас для Сбербанка важнее, чтобы экосистема достигла своей зрелости.

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