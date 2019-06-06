ЛДНР: пустующей жилплощади полно, а жилья не хватает

Донецк, , 07:25 — REGNUM Результатом украинских усилий по захвату не признавших постмайданную власть ЛНР и ДНР стало появление великого множества беженцев и десятков тысяч разрушенных и брошенных жилищ. Как правительства народных республик пытаются помочь тем, кто остался без жилья, и почему эти решения зачастую неэффективны, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

На шестой год противостояния уже нельзя любую проблему списывать на свою неопытность или украинские козни: жизни в ЛДНР должна продолжаться и входить в разумные рамки, несмотря на все сложности. Вот и с проблемой брошенного жилья необходимо разбираться как можно скорее, ведь пустующих квартир, зданий и частных домов образовалось за последние годы изрядное количество. В то же время населенные пункты на линии разграничения и в зонах обстрелов подвергаются разрушению, некоторые посёлки потеряли до 50% жилого фонда. Там, где возможно, дома восстанавливаются, так, в 2018 году в ЛНР отчитались о восстановлении 90% поврежденного жилья.

Но реальная картина разрушений в сильно пострадавших сёлах противоречит этим оптимистичным данным. До сих пор беженцев в Луганске и Донецке размещают в общежитиях с ограниченным числом мест, а те, кому жилья не хватило, арендуют его, зачастую тратя на это большую часть своего дохода: средняя зарплата в ЛДНР около 7 тыс. руб., а съем однокомнатной квартиры может обойтись в 8−12 тыс. И эта проблема недоступности жилья при наличии пустующих жилых площадей требует скорейшего разрешения. Почему же с ней всё не так просто?

Читайте подробности в статье Юрия Ковальчука «В ЛДНР тысячи брошенных квартир и тысячи беженцев, которым негде жить».