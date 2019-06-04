Объём прямых инвестиций в РФ упал ниже полутриллиона долларов

Москва, , 17:15 — REGNUM Впервые с 2017 года совокупных объём накопленных в российской экономике инвестиций упал ниже полутриллиона долларов США. Соответствующую статистику опубликовал Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте

В документах ЦБ приведена статистика, согласно которой на 1 января 2019 года объём прямых инвестиций по всем отраслям экономики РФ составил 496,6 млрд долларов. На долговые инструменты, например, иностранные кредиты, приходится 140,3 млрд долларов, на участие в капитале — то есть доли инвесторов в российских предприятиях — 356,2 млрд долларов.

Для сравнения кварталом ранее общий объём по прямым инвестициям в РФ составлял 518,7 млрд. При этом ниже полутриллиона долларов показатель был в последний раз зафиксирован 1 июля 2017 года, когда он был оценён Центробанком России в 488,1 млрд долларов.

Данная динамика характеризует отношение инвесторов к российской экономике. Снижение можно объяснить, например, тем, что российские компании погасили старые кредиты, а новых вложений слишком мало, чтобы обеспечить рост накопленных объёмов инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранных инвесторов от вложения в российскую экономику удерживают не санкции, а отсутствие привлекательных секторов. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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