Чайка указал на отсутствие заводов по переработке мусора в субъектах РФ

Ростов-на-Дону, , 17:03 — REGNUM Мусороперерабатывающие предприятия отсутствуют в 38 из 44 субъектов РФ, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе совещания в Ростове-на-Дону. Это касается регионов, расположенных на территории Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Южного федеральных округов.

«В ряде регионов игнорируется необходимость создания условий для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий использования вторичных ресурсов. В 38 из 44 субъектов отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия, а в восьми — мусоросжигательные заводы и сортировочные комплексы», — сказал генпрокурор РФ (цитата РИА Новости).

Чайка обратил внимание на то, что прокурорского реагирования потребовали допущенные нарушения конкурсных процедур при выборе регионального оператора и заключении с ним соглашений в Белгородской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тверской областях.

Кроме того, глава российского надзорного ведомства отметил, что в каждом третьем регионе ЦФО, СЗФО, СКФО и ЮФО прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора.

ИА REGNUM напоминает, что не так давно министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер получил «нагоняй» от донского губернатора Василия Голубева. В Ростовской области давно обещанный межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) до сих пор не запущен, а сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.

Только лишь Волгодонской МЭОК стал единственным заводом, строительство которого началось. Принять его власти обещали в конце 2018 года, но срок продлён до января 2020 года.

«Первый в Ростовской области Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс начнет свою работу с начала 2020 года», — указано на официальном сайте регионального правительства.

Объём инвестиций в реализацию проекта превышает 840 млн рублей. Строительство остальных семи МОЭК планируется завершить к концу 2020 года, только пока работы на объектах не начаты.

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