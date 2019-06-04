В Югре «Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение

Ханты-Мансийск, , 16:44 — REGNUM В Югре «Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение. Его подготовили к началу добычи менее чем за полтора года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Роснефть».

В настоящее время на Западно — Эргинском месторождении с трудноизвлекаемыми запасами нефти пробурено 49 скважин. Запасы составляют 23 млн тонн нефти.

Здесь применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием высокопрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта.

Ежедневно на месторождении трудились более 500 высококвалифицированных строителей и других специалистов. Для вахтового персонала созданы комфортные условия проживания и отдыха в общежитиях.

На месторождении работает электростанция суммарной мощностью 18 МВт, которая полностью обеспечивает производственную инфраструктуру электроэнергией, в том числе, за счет рационального использования попутного нефтяного газа.