На Украине сообщили, сколько в 2019 г. заработали на аренде госимущества

Киев, , 16:35 — REGNUM С начала 2019 года поступления в госбюджет Украины от уплаты за аренду государственного имущества составили 676 млн грн (около 25 млн долларов).

Об этом сообщил сегодня, 4 июня, и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров

По информации чиновника, непосредственно в мае поступления в бюджет за аренду государственного имущества составили 136 млн гривен.

«С начала года Фонд обеспечил поступлений от аренды на 676 миллионов гривень, а это 56% от плана на 2019 год», — уточнил Трубаров.

Он отметил, что на конец весны действовало свыше 17 тыс. договоров аренды государственного имущества, которые заключили ФГИУ и его региональные отделения.

Напомним, что в конце мая было объявлено — украинское правительство запланировало продать 21 объект большой приватизации и 829 объектов малой приватизации до конца 2019 года. Фонд государственного имущества ожидает, что первые продажи объектов большой приватизации состоятся в середине 2019 года.

Также в конце мая было заявлено, что с начала года т.н. «малая приватизация» принесла Украине около 190 млн грн.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальной информации, аренда государственного имущества в 2018 году принесла в бюджет Украины около 1,5 млрд грн. Представители Фонда госимущества тогда заявили, что на 50% больше плановых показателей.